LG Türkiye, kullanıcıları için fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma kategorilerinin doğa, insan, lifestyle, yemek, çocuklar, gezi ve diğer olarak sınıflandırılırken son katılım tarihi 19 Aralık 2016 olacak.? LG Türkiye, kullanıcıları için ‘LG Photo Awards’ isminde fotoğraf yarışması düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre; 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabildiği yarışma kapsamında LG markalı cep telefonu ile çekilen fotoğrafların, 'lgphotoawards.com' internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, belirlenen kategorilerden birine dahil edilerek gönderilmesi yeterli. Doğa, insan, lifestyle, yemek, çocuklar, gezi ve diğer olarak sınıflandırılan kategorilerde çekilen fotoğraflar, aralarında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Bütün ödül kazanan yarışmacılara ayrıca 'LG Photo Awards' sertifikası almaya hak kazanacağı kaydedildi.

Son başvuru tarihi 19 Aralık 2016

Son başvuru tarihinin 19 Aralık 2016 olarak açıklanan yarışmada ayrıca, her kullanıcının en fazla 10 fotoğraf ile katılabileceği, her fotoğraf belirlenen kategorilerden sadece birine dahil edilebileceği, yarışacak fotoğrafların orijinal boyutunda ve genişlik ya da yüksekliği 1000 pikselden daha düşük olmaması gerektiği, fotoğrafın orijinalini değiştirecek tarzda işlemlerin yapıldığı fotoğrafların değerlendirilmeyeceği, mobil yazılımlar aracılığı ile ışıklandırma, kontrast, kesme gibi basit ayarlamaların yapılması ise kabul edileceği bildirildi. Yarışma sonuçları 5 Ocak 2017 tarihinde yarışmanın internet sitesinde açıklanacak.