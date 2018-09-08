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LGS nakil sonuçları açıklandı | 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN)

LGS nakil sonuçları açıklandı | 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN).. Liseye Geçiş Sınavı nakil sonuçları için çok az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS, 4. nakil işlemlerinin sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyordu. Ve 4. nakil sonuçları açıklandı. İşte LGS 4. nakil sonuçları hakkında her şey...

LGS nakil sonuçları açıklandı | 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN)

08 Eylül 2018 10:07

LGS nakil sonuçları NE zaman açıklandı | 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN))... Liseye Geçiş Sınavı nakil sonuçları için çok az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS, 4. nakil işlemlerinin sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyordu. Ve 4. nakil sonuçları açıklandı. İşte LGS 4. nakil sonuçları hakkında her şey... 

LGS 4. NAKİL SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİZ?

LGS nakil başvuruları devam ediyor. Son nakil başvurularının sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden bugün açıklandı.

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

LGS 4. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 4. nakil

 

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