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LGS sorularını paylaştığı iddia edilen 3 öğretmen serbest

Ümraniye’de bir okulda cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı(LGS)’nda, sınav sorularının paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 öğretmen serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında öğretmenlerin cep telefonları incelenecek.

LGS sorularını paylaştığı iddia edilen 3 öğretmen serbest

04 Haziran 2018 17:23

Ümraniye’de bir okulda 2 Haziran günü Liselere Geçiş Sınavı'nın bitmesine yakın sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü alarak paylaşılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 3 öğretmen gözaltına alınmıştı. 

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 3 öğretmen, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için karar alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.  

 

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