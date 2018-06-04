LGS sorularını paylaştığı iddia edilen 3 öğretmen serbest

Ümraniye’de bir okulda 2 Haziran günü Liselere Geçiş Sınavı'nın bitmesine yakın sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü alarak paylaşılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 3 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 3 öğretmen, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için karar alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.