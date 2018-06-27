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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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LGS tercih klavuzu 2018| LGS Sonuçları sorgulama Ekranı! LGS Sonuçları E Okul Sorgulama

LGS Sonucu MEB Sorgulama 2018... LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? LGS sonuç öğren...LGS tercih klavuzu 2018 nereden bulabiliriz? LGS sınav sonuçları tüm öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Herkes LGS sonuçlarının açıklanması için ekranların başından ayrılmıyor. Peki LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS sonucu MEB sorgulama 2018... LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

LGS tercih klavuzu 2018| LGS Sonuçları sorgulama Ekranı! LGS Sonuçları E Okul Sorgulama

27 Haziran 2018 11:44

LGS Sonucu MEB Sorgulama 2018... LGS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır? TEOG yerine gelen yeni sistemde heyecanlı bekleyiş devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki sonuçları nereden öğrenebiliriz?LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS sonucu MEB sorgulama 2018... LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Öğrenciler ve veliler öğrencilerin aldığı puanı MEB’in resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirken, e-Okul’un sorgulama sayfasından da puanlar görülebiliyor. ÖDSGM sitesinde sadece sorular ve cevaplar yayınlanıyor. MEB'in resmi sayfasına girerek 'Sınav sonuçları' kategorisine tıklayınız. Daha sonra LGS sonuçlarına tıklayınız. Böylelikle LGS sınav sonuçunuza ulaşmış olacaksınız. 

LGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2018

2 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Ait Soru ve Cevap Anahtarları, ÖDGSM’nin resmi web sitesinde yayınlandı. LGS sayısal bölüm kitapçığı ve LGS sözel bölüm kitapçığı ‘A’ türünden verildi.

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 tarihinde açıklanmasından sonra, LGS yerleştirme kılavuzu, 27 Haziran – 29 Haziran 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniliyor.

Etiketler: LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır, LGS sonucu MEB sorgulama 2018

 

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