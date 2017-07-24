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Libya açıklarında 278 mülteci kurtarıldı

Libya açıklarında yürütülen operasyonlarda batmakta olan bottan 278 mülteci kurtarıldı.

Libya açıklarında 278 mülteci kurtarıldı

24 Temmuz 2017 22:24

Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecileri taşıyan ve Libya açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 278 mülteci kurtarıldı. Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Ayoub Qassem, Libya’nın Sabrata kıyılarında batmakta olan bottan 14’ü kadın, 4’ü çocuk olmak üzere 278 mültecinin kurtarıldığını bildirdi. Yetkililer, Tripoli’deki donanma üssüne gönderilen göçmenlere yiyecek ve tıbbi yardımda bulunduklarını bildirdi.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü, 2017 yılında 2 bin 360 mültecinin açık denizde boğulduğunu açıkladı.

Etiketler: Libya, mülteci


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