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Libya Siyasi Anlaşması’nın imzalanmasının 1. yıldönümü

Dışişleri Bakanlığından Libya Siyasi Anlaşması’nın imzalanmasının 1. yıldönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, “DEAŞ’la mücadelede yaralanan 600’ün üzerinde Libyalının ülkemizde tedavisini sağlayan Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya’da güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunmayı sürdürecektir” denildi.

Libya Siyasi Anlaşmasının imzalanmasının 1. yıldönümü

17 Aralık 2016 11:47

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya’da güvenlik ve istikrarın kapsayıcı bir siyasi süreç kapsamında yeniden tesis edilmesi çabalarına rehberlik edecek yol haritası niteliğindeki Libya Siyasi Anlaşması’nın imzalanmasından itibaren 1 yıl geçtiği hatırlatılarak, “Anlaşma’ya varan sürecin her aşamasında yer alan ve sürece yapıcı katkılarda bulunan Türkiye, Anlaşma’yla kurulan siyasi yapıların işlevselleştirilmesi ve belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi hedefine bağlıdır. Bu bağlamda, Türkiye, anılan tarihten bu yana, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, Başkanlık Konseyi’ni ve Anlaşma’da öngörülen diğer kurumları Libya’da tek meşru muhatap olarak kabul etmektedir” denildi.

Anlaşmanın silahların susmasına, ülkenin birliğinin yeniden sağlanmasına ve müreffeh bir Libya’nın elbirliğiyle kurulmasına imkan verecek önemli bir ahdi çerçeve oluşturmaya devam etmekte olduğunu, bununla birlikte, uygulamada yaşanan bazı sıkıntıların Libya halkının özlem duyduğu istikrar ve refah ortamının sağlanmasında gecikmeye sebep olduğu ifade edildi. Bu itibarla, Libya’da kalıcı barışın yeniden tesisi için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine inanıldığı belirtilerek, “Anlaşmada öngörülen meşru kurumların görevlerini yerine getirmek konusunda daha fazla azim göstermeleri, tüm Libyalı aktörlerin ise bu meşru kurumların çabalarına destek olmaları lazımdır” değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Ayrıca, başkent Trablus başta olmak üzere, Libya’daki tüm aktörleri görüş ayrılıklarını şiddete başvurmadan uzlaşmacı yollarla gidermeye ve sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz. Keza, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun da benzer şekilde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, Libyalı kardeşlerimizin mevcut anlaşmazlıklarının aşılmasına daha somut destek vermeleri önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Libya’nın Sirte kentinde DEAŞ terör örgütüyle mücadelede kahramanca savaşan tüm Libyalı kardeşlerimizi elde ettikleri zaferden dolayı kutluyoruz. DEAŞ’la mücadelede yaralanan 600’ün üzerinde Libyalının ülkemizde tedavisini sağlayan Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya’da güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunmayı sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.  

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Libya Siyasi Anlaşması


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