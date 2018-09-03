Libya'da 400 mahkum firar etti



Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken, Ain Zara hapishanesinden yüzlerce mahkumun kaçtığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 400 mahkumun gardiyanları etkisiz hale getirip zorla kapıları açtıktan sonra güvenlik barikatını aşarak kaçtığı öğrenildi.

Ain Zara hapishanesinde tutuklu bulunanlar arasında eski Libya lideri Muammer Kaddafi yanlıları da bulunuyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, tırmanan şiddetin barışçıl siyasi geçişe zarar verdiği gerekçesiyle Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trablus ve çevresindeki şiddet olaylarını kınayarak, bütün tarafları ateşkese sadık kalmaya çağırdı.

Trablus’ta, UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalar yaşanıyor. UMH Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Trablusgarp’ta geçen hafta patlak veren çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 47 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, dün Libya'nın güneyindeki El Fallah kampına füze saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.