'Libya’da en az 550 bin çocuğun yardıma ihtiyacı var'

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Geert Cappelaere, Libya’da siyasi istikrarsızlık, devam eden çatışma, evsiz kalma ve ekonomik çöküş nedeniyle 550 bin çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Ülkeyi ziyaret eden Cappelaere, Libya’da çocukların refahının sivil toplum ve uluslararası toplum ile otoriteler için öncelikli olması gerektiğini belirtti.

UNICEF, Libya’da yaklaşık 200 bin çocuğun güvenli içme suyuna, en az 550 okulun çatışmalarda yıkılması ve tahrip edilmesinden dolayı 315 bin çocuğun eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu açıkladı. Açıklamada en az 80 bin çocuğun ülke içinde mülteci durumunda olduğu ve bu çocuklardan ıslah evinde bulunanlarının istismara ve sömürüye açık olduğu ifade edildi.