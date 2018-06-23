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Libya’da kaçırılan Türk mühendislerin 233 günlük esareti bitti

Libya’da kaçırılan Türk mühendisler, 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan mühendislerin ailelerine müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım verdi.

Libyada kaçırılan Türk mühendislerin 233 günlük esareti bitti

23 Haziran 2018 23:24

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul merkezli inşaat şirketi ENKA’nın 3 Kasım 2017 tarihinde Libya’da geçici görev amacıyla bulunan 2 mühendisi ve 1 de Türk vatandaşı, öğle saatlerinde şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kaçırılmıştı. Olay sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Libya’daki yerel makamlarla yakın temasa geçmişti. Yoğun süren görüşmelerin ardından Başbakanlığın devreye girmesiyle 3 kişi 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım’ın kaçırılan vatandaşların ailelerine ilk müjdeyi verdi. Başbakan Yıldırım'ın vatandaşların aileleri ile görüştüğü ve gelişmeler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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