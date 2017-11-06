Libya’da mülteci teknesi battı: 5 ölü

Libya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Libya ve uluslararası sular arasındaki bir bölgede yaklaşık 140 mülteciyi taşıyan bir teknenin battığı belirtildi. Libya güvenlik görevlilerinin 45 kişiyi kurtardığı ve Trablus sahiline getirdiği belirtilirken, Akdeniz’de faaliyet gösteren Alman arama kurtarma örgütü Seawatch ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknedeki mültecilerin Batı Afrika, Nijerya ve Senegal uyluklu olduğu öğrenildi.

Libya, tekneyle Avrupa’ya göç etmek isteyenler için çıkış noktası olarak kullanılan bir ülke.Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre bu yıl, ekim ayına kadar Akdeniz’de kurtarılan ya da İtalya’ya geçişi engellenen göçmen sayısı yaklaşık 19 bin olarak kaydedildi.