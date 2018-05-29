Libya’da seçim tarihi belirlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde başkent Paris’teki Elysee sarayında muhalif Libya liderlerinin katıldığı Uluslararası Libya Kongresi’nde taraflar arasında 10 Aralık’a Libya’da seçim yapılması kararı alındı.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Trablus merkezli hükümetinin başkanının danışmanı attığı tweette, Libya’nın muhalif liderlerinin bugün başkent Paris gerçekleştirilen toplantıda 10 Aralık ’ta ülkede meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmak üzere fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Başbakan Fayez Sarraj’ın üst düzey bir siyasi danışmanı olan Taher El-Sonni, konferans sona ermeden kısa bir süre önce, kararlaştırılan seçim tarihi hakkında tweet attı. El-Sonni, iki tarafın da 16 Eylül’den önce yapısal temeli sonuçlandıracağını ve Paris toplantısının, Libya’daki rakipleri ve uluslararası toplum temsilcilerini BM bir araya getirdiğini söyledi.

MACRON’DAN KONFERANS SONUÇLARINA ÖVGÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris’teki toplantıdan sonra yaptığı basın toplantısında, muhalif Libya liderleri arasında varılan hayati bir adım olarak nitelendirdiği anlaşma kararına övgüde bulundu. Macron, “Muhalif Libya liderlerinin ilk defa birlikte çalışmaya kabul etti ve birlikte ortak bir beyanı onayladı" dedi. Macron, Libya’da Aralık ayında gerçekleştirilecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için, "Şimdi açık taahhütlerimiz ve onaylanmış bir takvimimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Paris’teki Uluslararası Libya Konferansı’nın ve katılan 20 ülkenin varlığının Uluslararası toplumun muhalif Libya liderlerine karşı desteğini gösterdiğini söyledi. Macron son olarak, "Libya halkı istikrar, güvence ve daha iyi bir yaşam istiyor" dedi.