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Libyalı öğrencilerin mezuniyet coşkusu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan Libyalı öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Libyalı öğrencilerin mezuniyet coşkusu

14 Şubat 2018 11:10
Libyalı öğrencilerin mezuniyet coşkusu - Tıkla İzle

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 22 Libyalı öğrenci diplomalarını aldı. Törene Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, Libya Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ali Turmal, Libya Akademik Ataşesi Abdullatif M. Latif, Diplomat Mohammed Elajnef akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

“Sizler bizim artık gönül köprümüzsünüz”

Tören öncesi açılış konuşmasında mezun olan öğrencilere, “gönül köprümüz” diye hitap eden Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu sözlerine şu şekilde devam etti;

“Biz bu törenin kapsamlı olarak ikincisini icra ediyoruz. Bizim için oldukça önemli ve heyecan verici. Libya, Türkiye için her zaman kardeş ve dost bir ülkedir. Biz sizlerle bu eğitim nedeniyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu mutluluğu her daim yaşamak istiyoruz. Sizler bizim bundan sonra gönül köprümüz, elçimiz olacaksınız. Biz sizleri her zaman üniversite ailemizin bir ferdi sayacağız. Biz sizi unutmayacağız, siz de bizi unutmayacaksınız. Bu beraberliğin bir başlangıcıdır. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Mezunlarımıza da başarılar diliyor, tebrik ediyorum.”

Öğrencilere diplomaları, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Libya Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ali Turmal ve Libya Akademik Ataşesi Abdullatif M. Latif tarafından takdim edildi. Tören sonrasında fotoğraf çektiren öğrenciler, hep birlikte kep attılar.
 

Etiketler: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Libya, mezuniyet

 

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