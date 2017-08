Libyalı öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen mezuniyet törenine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Libya Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ali Turmal, Libya Akademik Ataşesi Abdullatif M. Latif, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Libya Milli Marşı'na eşlik eden öğrenciler diplomalarını alarak büyük bir mutlulukla keplerini attılar.

"Kardeşlik köprüsünün fertleri olarak uğurladık"

Libyalı öğrencilerin mezuniyet töreninin son derece anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Bugün dost ve kardeş ülke olarak saydığımız tarihi bir anlamı da ifade eden Libya'dan bize yüksek lisans yapmak üzere başvuran 58 öğrencimizin mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Sosyal Bilimler Enstitüsü ağırlıklı, işletme, ekonomi, finansal, sağlık yönetimi gibi alanlarda yüksek lisans yaptılar. Bugün burada onların diploma törenini icra ettik ama aynı zamanda onlarla ortak duyguları paylaştık. Biz Libya'yı her zaman ortak medeniyetimizin ve tarihimizin dost ve kardeş ülkesi saydık. Onların yakın geçmişte yaşadıkları sıkıntıları bir an evvel atlatarak barış ve huzur içinde geleceğine sahip çıkan bir Libya arzusu, özlemi içindeyiz. Libyalı öğrencilerimizi buradan elde ettikleri bilgi ve beceriyle kardeşlik köprüsünün birer fertleri olarak uğurladık" dedi.

Öğrencilerine hiçbir zaman Türkiye'yi unutmayın ve bu köprünün sorumluluğunu üstlenin diyerek tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Bunu sadece bir eğitim alışverişi olarak görmüyoruz. Bu ortak medeniyetin mazlum halkları olarak başı dik, onurlu, kendi kaynaklarına, kendi geleceğine ve kendi zenginliklerine sahip çıkan, yeni dönemin inşa sürecinin birer akademik temsilcileri olsunlar istedik. Türkiye geçmişte Kıbrıs Adasıyla ilgili sıkıntılı olduğu dönemde dost ve kardeş ülke olarak saydığımız Libya'dan önemli destekler görmüştür. Şimdi Türkiye'de bir üniversite olarak Libya'nın bu desteğini bunu unutmayarak bu katkıyı sunduk, kapılarımızı açtık. Ama bunu aynı zamanda bu ülkenin sorumluluk bilinciyle yaptığımıza inanıyoruz. Bu köprü her daim dik, ayakta ve kardeşlik köprüsü olarak yaşasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tıpkı ülkemdeki insanlar gibi"

İşletme Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan Khalid Alhadi Alsghier Alnakeb, "Üç yıldır Türkiye'deyim çok şükür burada mezun oldum ve diplomamı aldım dolayısıyla çok mutluyum. Türkiye'yi çok sevdim, burada çok iyi insanlar tanıdım. Tıpkı ülkemdeki insanlar gibi davrandılar. Ülkeme döneceğim, aileme kavuşacağım için de oldukça mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.