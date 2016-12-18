Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yapacağı belirtildi. Açıklamada," Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandı" denildi.