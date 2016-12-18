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Lice, Hani ve Kocaköy'de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 7 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice, Hani ve Kocaköyde sokağa çıkma yasağı

18 Aralık 2016 08:23

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yapacağı belirtildi. Açıklamada," Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandı" denildi. 


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