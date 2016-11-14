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Lice, Hani ve Kocaköy’deki yasak kaldırıldı

Diyarbakır’da dün Lice, Hani ve Kocaköy’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

Lice, Hani ve Kocaköydeki yasak kaldırıldı

14 Kasım 2016 09:45

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Kasım 2016 günü saat 05.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz” denildi.
 


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