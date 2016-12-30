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Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında yasak kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri arasındaki kırsal bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında yasak kaldırıldı

30 Aralık 2016 11:27

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, amacıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 28 Aralık 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 30 Aralık 2016 günü saat 05.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. 

Etiketler: Hazro ve Kocaköy kırsalı, lice, yasak


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