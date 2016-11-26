Operasyonda bombalı araç yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 2 araç, tuzaklanmış 2 El Yapımı Patlayıcı (EYP), çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 24 Kasım 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 25 Kasım 2016 günü saat 22.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

Lice ilçesine bağlı 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan hava destekli operasyonda, 7 terörist öldürüldü, 1 PKK’lı ile 1 işbirlikçi teslim oldu. Operasyonda, 1 uzman çavuş şehit oldu, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.