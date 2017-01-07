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Lice operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyondan dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağı operasyonun tamamlanmasıyla kaldırıldı.

Lice operasyonu tamamlandı

07 Ocak 2017 09:44

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun gece saat 24.00 sıralarında tamamlanarak yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 05 Ocak 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 06 Ocak 2016 günü saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. 

Etiketler: lice operasyonu


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