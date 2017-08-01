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Lice şehitleri memleketlerine uğurlandı! Tören boyunca gözyaşlarını tutamadılar

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in çocukları, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Lice şehitleri memleketlerine uğurlandı! Tören boyunca gözyaşlarını tutamadılar

01 Ağustos 2017 20:18

Lice kırsalında devam eden operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, askeri erkan, şehitlerin yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 

Binbaşı Çelik ve Uzman Onbaşı Sakal’ın naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ile devam etti. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından şehitlerin cenazeleri katafalktan alınarak ambulansa taşındı. Şehit Binbaşı Çelik’in çocukları tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından şehit Binbaşı Ümit Çelik’in naaşı memleketi Erzincan’a, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal’ın naaşı ise memleketi Sivas’a gönderildi. 

Aydın Yorat
 

Etiketler: lice şehitleri


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