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Lice ve Hani kırsalında 6 terörist daha öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda gerçekleştirilen operasyonda 6 PKK’lı terörist öldürüldü.

Lice ve Hani kırsalında 6 terörist daha öldürüldü

07 Aralık 2016 18:54

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan ve teröristlerce 'Ape Musa' olarak adlandırılan dağlık ve ormanlık alanda 4 Aralık’ta başlatılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, teröristleri ve teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla hava kuvvetlerinin desteğiyle başlatılan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonunun başarıyla tamamlandığına dikkat çekildi. Sağlanan temas neticesinde 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kalaşnikof, 2 adet tabanca, 2 adet sabit merkez telsizi, 1 adet laptop, 6 adet sırt çantası, mayın/EYP yapımında kullanılan 4 adet Toll serisi patlayıcı düzeneği, 250 metre kablo, 25 adet elektrikli fünye, 1 adet R/F sinyal dedektörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Şenlik köyü mülki sınırları içerisindeki terörist mezarlığı bölgesinde BTÖ mensuplarınca inşa edilen yasadışı yapılar yerinde imha edilmiş, teröristler tarafından hazırlanan 2 adet sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

Etiketler: hani, lice


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