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Lice ve Hani kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani kırsalındaki 13 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Lice ve Hani kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

16 Kasım 2016 09:53

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyon nedeniyle Lice'nin Birlik, Şenlik, Abalı, Ergin, Tuzlaköy, Çeper, Duru ve Daralan ile Hani’nin Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Seren ve Uzunlar mahallelerde 14 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 08.00’den itibaren kaldırıldığı duyuruldu.


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