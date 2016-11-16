Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyon nedeniyle Lice'nin Birlik, Şenlik, Abalı, Ergin, Tuzlaköy, Çeper, Duru ve Daralan ile Hani’nin Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Seren ve Uzunlar mahallelerde 14 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 08.00’den itibaren kaldırıldığı duyuruldu.