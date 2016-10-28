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Lice ve Hani'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin 16 kırsal mahallesinde üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu teröristlere yönelik süren operasyonlar bu sabah itibariyle sona erdi. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı mahallelerde güvenlik önlemleri sürüyor.

Lice ve Hanide sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

28 Ekim 2016 11:19

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 25 Ekim 2016 günü saat 04.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 28 Ekim 2016 günü saat 05.00'tan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.
 

Etiketler: diyarbakır


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