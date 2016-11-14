Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice ilçesine bağlı Kayacık, Ortak, Çavundur, Dolunay, Baglan ve Yalaza ile Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köylerinde dün saat 20.00 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 18.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.