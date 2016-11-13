Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice ilçesine bağlı Kayacık, Ortak, Çavundur, Dolunay, Baglan ve Yalaza ile Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köylerinde saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan 8 köyde de bugün saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasak duyurusunun ardından bölgede helikopter destekli operasyon başlatılmıştı.