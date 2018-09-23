Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, dün Lice ilçesi Akçabudak köyü mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon neticesinde, 2 teröristin üzerlerinde bulunan 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 5 adet M-4 şarjörü, 3 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 140 adet M-4 fişeği, 85 adet AK-47 Kaleşnikof fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.