Lice’de 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Bayırlı köyü Seyrek mezrası mülki sınırları içerisindeki terörist faaliyetlerine ilişkin elde edilen istihbari bilgi üzerine dün saat 21.00’dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarıyla özel birlik operasyonunu başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, bugün saat 10.00 itibariyle 4 terörist etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde arama faaliyeti yapıldığı da vurgulanarak, “Bu çerçevede, 1 adet mayın/EYP imalathanesi, 750 kilogram toplam 14 adet patlatılmaya hazır mayın/EYP düzeneği, 1 adet Yavuz 16 marka tabanca, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz el bombası, 5 adet M-16 dolu şarjörü, 6 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dolu şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet gece termal dürbünü, 1 adet güneş paneli, 5 takım leşker kıyafeti, 4 adet kütüklük, 150 kilogram şeker, 50 kilogram un, 10 kilogram makarna, 5 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç, 20 kilogram tuz bulunmuş olup, temas araması faaliyetine devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.