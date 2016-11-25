Diyarbakır Valiliği, kentin kuzeyinde yer alan Lice ilçesine bağlı dağlık ve ormanlık alandaki 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan “Bayrak-30 Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem Operasyonu”na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun devam ettiğine dikkat çekilerek, “İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde, aralarında üst düzey teröristlerinin de bulunduğu 6’sı erkek, 1’i bayan olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 terörist ve 1 işbirlikçi sağ olarak teslim olmak üzere toplam 9 terörist/işbirlikçi silah ve teçhizatı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Operasyonda 9 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 19 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 13 bin 300 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı, 7 bin 600 adet Bixi Makinalı Tüfek mühimmatı, 65 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 5 adet M16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet el bombası, 3 adet Yeasu marka sabit telsiz, 2 adet el telsizi, 1 adet el bombası fünyesi, 11 adet piknik tüpü, 5 adet leşker kıyafeti, Mayın/EYP yapımında kullanılan 250 kilogram amonyum nitrat, 22 adet el telsizi, 13 adet 100 gramlık jel patlayıcı, 7 adet jel patlayıcı kablo, 600 metre elektrik kablosu, 30 kg bobin tel ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yağmalanarak Lice kırsalına getirilen ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ele geçirilmiş, operasyon bölgesinde tespit edilen araziye tuzaklanmış 3 adet EYP yerinde imha edilmiş, Yolçatı terörist mezarlığı bölgesinde inşa edilen yasadışı yapılar ve barınaklar yerinde imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 2 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

3 bin 632 kilogram esrar ele geçirildi

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'' yapmak suçundan aranan 1 şahsın yakalandığı belirtilerek, 3 bin 632 kilogram toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde imalinde kullanılan çok sayıda muhtelif suç eşyasının ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.

1 asker şehit oldu

Açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada, 1 jandarma uzman erbaşın yaralandığına da dikkat çekilerek, yaralı askerin sevk edildiği Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Mehmet Pişkin