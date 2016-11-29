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Lice’de güvenlik güçlerine teslim olan terörist itirafçı oldu

Diyarbakır Lice’de güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyesi, "Kahraman olduğumu sanıyordum. Silah elime geçince devlete kafa tutacağımı sanıyordum ama hepsi tozpembeymiş. '2015 yılında devrim olacak' dediler. Ben de gidip katıldım ama öyle olmadı" dedi.

Licede güvenlik güçlerine teslim olan terörist itirafçı oldu

29 Kasım 2016 18:07

Diyarbakır Lice’de terörle mücadele operasyonunda 25 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist itirafçı oldu. Örgüte nasıl katıldığını, faaliyetlerini ve bugüne kadar neden teslim olmadığı yönünde itirafta bulunan E.D. isimli örgüt üyesi, "2013-2014 senesinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesine gittim. Üniversitede örgütün yürüttüğü çalışmalarda, etkinliklerde yer aldım ve o gençliklerle tanıştım. Yurtsever gençlik gazeteleri, dergileri, yürüyüşler, mitingler içerisinde yer aldım. Eylemlere, mitinglere, protestolara, yürüyüşlere katıldım. İzmir Buca’da 9 Eylül Özgür Öğrenciler Derneğine gitmeye başladım. Örgütten eğitim almış kişiler kadrolu olur. Her öğrenci onları tanımazdı. Zamanla ben de o kadroları tanıdım" dedi.

"Silah elime geçince devlete kafa tutacağımı sanıyordum"
Bir arkadaşıyla birlikte toz pembe hayallerin peşine düştüklerini söyleyen E.D., örgüte nasıl katıldığını şöyle aktardı:
"Gerçeklerden uzak dağa katılma kararı aldım. İzmir’de bir arkadaşımla kadronun evine gittik, katılmak istediğimizi söyledik. Kimliğimizi, telefonlarımızı aldılar. Oradan Diyarbakır’a gittik. Akşamında katırlarla bizi Metina’ya gönderdiler. Kahraman olduğumu sanıyordum. Silah elime geçince devlete kafa tutacağımı sanıyordum ama hepsi tozpembeymiş. '2015 yılında devrim olacak' dediler. Ben de gidip katıldım ama öyle olmadı. Meğer 40 yıldır olmuyormuş. Onların çalışmaları seni inandırabiliyor ama gerçek öyle değilmiş."

"Teslim olursan infaz ederler dediler"
Daha önce teslim olmayı düşündüğünü de aktaran örgüt üyesi, "Ben teslim olduğumda işkenceye, infaza veya kötü bir şeye maruz kalmadım. 'Teslim olduğunda seni öldürecekler' dediler. O yüzden hiç teslim olmayı düşünmedim. Ama o gün şansımı denedim ve teslim oldum, hiçbir şey de yapmadılar. 'İnfaz ederler' dediler. Yaşamak varken kimsenin ölmesine gerek yok. Ben yaşamayı tercih ettim, kimsede beni öldürmedi. Ben pişman oldum. Onun için her şeye kanmayın. Bunları yaşamamanız için hiç katılmayın" ifadelerini kullandı.  

İlker Turak
 

Etiketler: itiraf, lice, terörist


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