Olay, Kulp-Lice karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından Üçdamlar köyünün korucularını taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1’i yanarak olmak üzere, 2 korucu olay yerinde şehit olurken, 6 korucu yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 7. Kolordu Komutanlığı pistinden ambulansla eski Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit olan korucuların isimlerinin Hikmet Kartal ve Resul Göçer olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 7. Kolordu Komutanlığı’ndan kalkan Kobra tipi helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon sürüyor.