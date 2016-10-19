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Lice’de koruculara saldırı: 2 şehit, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristler tarafından korucuları taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 2 korucu şehit oldu, 6 korucu da yaralandı. Bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Licede koruculara saldırı: 2 şehit, 6 yaralı

19 Ekim 2016 10:15

Olay, Kulp-Lice karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından Üçdamlar köyünün korucularını taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1’i yanarak olmak üzere, 2 korucu olay yerinde şehit olurken, 6 korucu yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 7. Kolordu Komutanlığı pistinden ambulansla eski Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit olan korucuların isimlerinin Hikmet Kartal ve Resul Göçer olduğu öğrenildi. 

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 7. Kolordu Komutanlığı’ndan kalkan Kobra tipi helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon sürüyor. 


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