Lice'de operasyon sona erdi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-66 Şehit Jandarma Er Mustafa Nergis Operasyonu, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait bir adet doğal mağara ile 25 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Hedik köyü Silkito ve Körtan mezraları ile Bayırlı köyü Seyrek ve Sağlık mezraları mülki sınırları içerisinde 7 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen Jelikan bidonlar içerisinde 50 kilogram amonyum nitrat, 57 adet 5,56 milimetre çapında Ball 855 marka fişek, 1 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet kütüklük, 1 adet 100’lük boş Bixi mayonu, 3 adet 50’lik boş Bixi mayonu, 10 adet araç aküsü, 247 adet pil, 6 adet 8’li pil bloğu, 2 adet ışıldak, 1 adet aydınlatma bloğu, 4 adet sırt çantası, 35 adet büyük/küçük boy tüp, 2 adet dikiş makinesi, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet binlik plastik su tankı ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, cumhuriyet savcısının talimatı gereğince yiyecek ve giyim maddeleri yerinde imha edilmiş, mühimmat muhafaza altına alınmıştır” denildi.

9 milyon TL değerinde esrar maddesi ele geçirildi

Açıklamada ayrıca narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice ilçesi Hedik köyü mülki sınırları içerisindeki bir konut ve eklentilerinde 6 bin kök kenevir bitkisi, 638,15 kilogram kubar ve 105,95 kilogram toz olmak üzere piyasa değeri 9 milyon 768 bin 500 TL olan toplam 744,10 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince kenevir bitkisinin imha edildiği belirtildi.