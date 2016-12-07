TSK, Diyarbakır Lice’de, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınakların, düzenlenen hava harekâtı ile imha edildiğini, bir teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, Siirt’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi taramasında 12 kilogramlık tüp ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının imha edildiği ve Mardin’in Dargeçit ilçesinde icra edilen yol araması esnasında tespit edilen 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının imha edildiği kaydedildi.

İlker Turak

ANKARA