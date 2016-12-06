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Lice’de sokağa çıkma yasağı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katıldığı operasyona, helikopterler hava desteği veriyor.

Licede sokağa çıkma yasağı: Operasyon başlatıldı

06 Aralık 2016 15:10

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanlarında faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Valilik, bu çerçevede, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, Şenlik, Birlik ve Akçapınar köylerinde saat 14.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Valiliğin duyurusunun hemen ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katılımıyla yürütülen operasyona, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığından kalkan Kobra tipi helikopterler de havadan destek veriyor.
Bölgede operasyon devam ediyor.

Mehmet Pişkin 

Etiketler: Lice yasak, operasyon, sokağa çıkma yasağı


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