Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanlarında faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Valilik, bu çerçevede, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, Şenlik, Birlik ve Akçapınar köylerinde saat 14.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Valiliğin duyurusunun hemen ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katılımıyla yürütülen operasyona, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığından kalkan Kobra tipi helikopterler de havadan destek veriyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Mehmet Pişkin