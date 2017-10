Lice’de terörün kökü kazındı, sıra istihdamı arttırmaya geldi

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ilçe kaymakamı olarak Lice’ye gelen Sinan Başak, Şubat 2017’de İçişleri Bakanlığınca Lice Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmeye başladı. İlçe belediyesini yatırım yapılmadığı için borçsuz devralan Başak, görevde kaldığı 9 aylık süreçte 10 milyon liralık projeleri hayata geçirdi. Çocuk parklarından su borusu döşemelerine, elektrik tellerinin yer altına alınmasından yol yapım projelerine kadar ilçenin tüm eksikliklerini gidermeye çalışan Başak, terörün kökünün kazınması ile birlikte istihdam olanaklarını arttırmak için de kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçede kullanılmaz durumda olan mermer, yağ ve yem fabrikası sahibini ilçeye davet eden Başak, fabrikaların tekrar üretime geçmesi konusunda fabrika sahibi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını fabrika yetkililerine ileten Başak, yetkililerinden fabrikaların yeniden üretime geçirileceği konusunda söz aldı. Önümüzdeki aylarda tekrar faaliyete girmesi planlanan fabrikaların, 450 kişiye doğrudan iş imkanı sunması hedefleniyor.

Terörden arındı sıra işsizlik sorununu çözmede

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Başak, göreve geldiklerinde en asgari belediyecilik hizmetlerinin dahi yapılmadığını gördüklerini söyledi. İlçede yaptıkları görüşmelerde iki temel sorunun karşılarına çıktığını belirten Başak, "Arkadaşlarla, esnaf ve vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerin ardından iki temel sorunun öne çıktığını gördük. Birincisi işsizlik sorunu, ikincisi ise ilçenin su sorunuydu. Bunun yanında diğer sıkıntılarda söz konusuydu fakat bu iki sorun çok aciliyet gösteriyordu. Oturduk ve bunları tek tek inceledik. İşsizlik sorunu ile ilgili Lice ilçemiz çok şanslı. Zamanında ilçe girişine iki büyük fabrika yapılmıştı Halis Toprak zamanında. Birincisi yağ ve yem fabrikası ikincisi mermer fabrikası. Şu an malum o hendek olaylarından sonra bu firmalar lojistiği sağlayamadıkları için bu fabrikaları kapattılar. Normalde aktif bir şekilde çalışabilse sadece orada 450 ailemizin iş imkanı olacak. Bunun dolaylı olarak binlerce aileye iş imkanı sunulabilir. Biz bunlarla ilgili gerekli girişimleri yaptık. Geçtiğimiz günlerde Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lice’ye geldi, fabrikaların açılması için biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Lice’de terör yönünden ciddi bir düşüş var"

Hendek olayları döneminde Diyarbakır-Lice karayolunun aylarca, haftalarca kapalı kaldığına değinen Başak, şöyle devam etti:

"Bu kapalı kalmasından dolayı da firmalar lojistiklerini sağlayamadıkları için bu fabrikaları kapatmak zorunda kaldılar ve bunun sıkıntısını da Lice ilçesindeki halk olarak bizler çektik. Şu anda fabrikalarımız kapalı ama, Allah’a şükürler olsun hükümetimizin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerimizin de istedikleri her alanda her türlü operasyonu yapıp bu terör örgütüne nefes aldırmamasından dolayı şu an Lice ilçemizde terör yönünden ciddi bir düşüş var. Hem teröre katılım hem de onların mevcut sayısında her geçen gün azalma oluyor. Biz de bununla ilgili olarak firma yönetimleri ile temasa geçtik, buraya çağırdık, biz elimizden gelen desteği veriyoruz, bu fabrikaları açıp ilçemizdeki işsizlik oranını en asgari seviyelere indirmeyi planlamaktayız."

“Lice’yi uyuşturucu ile terörle anılmayacak bir ilçe haline getirmeye çalışacağız”

2016 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kenevir, kubar ve toz esrar ele geçirildiğini dile getiren Başak, kenevir tarlalarının imha edildiğini kaydetti. 2017 yılına ekimlerin, askerin, hükümetin kararlı duruşu sayesinde yüzde 90 seviyelerinde azaldığını aktaran Başak, bunun terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vurduğunu bildirdi. Başak, Lice’yi uyuşturucu ile terörle anılmayacak bir ilçe haline getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Aydın Yorat