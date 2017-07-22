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Lice’deki operasyonlarda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 190 kilogram amonyum nitrat, 25 adet el bombası ve yaşam malzemeleri ile 23 bin kök Hint keneviri ve 205 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Licedeki operasyonlarda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

22 Temmuz 2017 10:24
Lice'de 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi - Tıkla İzle

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen Bayrak-56 şehit jandarma uzman çavuş Gökhan Bayram operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristlerce 30 Haziran 2017 tarihinde yağmalanan bir adet araç bulunmuş, mayın/EYP yapımında kullanılan toplam bir ton 190 kilogram amonyum nitrat, teröristlere ait 2 adet sırt çantası, 25 adet el bombası, 9 adet Yeasu marka büyük boy araç telsizi, 6 adet Yeasu marka el telsizi, 150 adet elektrikli fünye, 12 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 7 adet panço, 17 adet battaniye, 15 takım kar kıyafeti, 20 metrekare branda, 10 adet büyük tüp, 10 adet küçük tüp, 500 adet orta boy pil, 15 kilogram bulgur, 20 kilogram pirinç, 250 adet örgütsel kitap ele geçirilmiştir.'' denildi.

Açıklamada ayrıca: ''Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise OYİ incelemesini müteakip yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 23 bin kök kenevir bitkisi, 205 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, toz esrar maddesi muhafaza altına, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

Etiketler: amonyum nitrat, lice, operasyon


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