Liderler 'Sıfır Gıda Atığı' sloganıyla harekete geçti

Dünyadaki gıda kayıp ve atıkları konusunda Türkiye'de de bir girişim başlatmayı hedefleyen Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı, ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıya gıda tedarik zincirinin kamu, özel sektör ve akademi ayağından birçok temsilci katıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Bugün Federasyon olarak İngiliz Kraliyet Akademisi ile birlikte başlattığımız dünyada gıda israfının azaltılması amacıyla Liderler Ağı günlerinin Türkiye ayağında start vermiş durumdayız. Amacımız, tarladan tüketiciye hem teknoloji, hem eğitim hem de operasyonel anlamda sorunların giderilmesini sağlayacak adımları atabilmek. Özellikle küçük işletmelerimize yol gösterecek haritaları çıkarabilmek” dedi.

Bunun zor bir mücadele olduğunu kaydeden Menlik, “Tüketici çok önemli, tüketici bilinci çok önemli. Çiftçilerimizin bilinçli olması çok önemli, akademik camiamızın aynı şekilde konuya asılması çok önemli. Eğer bir adım atarsak 1 milyar açığı kurtaramasak bile bir kısmını kurtarırız diye ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Menlik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zincirin tüm halkalarını masaya yatırıyoruz. Tarımdan, topraktan itibaren tüketiciye kadar hangi paydaş grubunda hangi etkinlikler yapılmalı, teknoloji ise teknoloji farkındalığına dönük ne yapabiliriz, tüketici ise tüketiciye dönük ne adımlar atabiliriz ya da regülasyonla yani, bizim burada yönetmeliğe, kanuna, tebliğe ihtiyacımız varsa bunları da net olarak ortaya koymayı planlıyoruz.”

“En önemlisi ihtiyacımızdan fazlasını almamak”

Sıfır gıda atığına ilişkin olarak vatandaşlara da seslenen Menlik, “En önemlisi, ihtiyacımızdan fazlasını almamak. İhtiyacımızdan fazlasını almadığımız takdirde zaten en temel adımı atıyoruz, çünkü o fazlayı bir şekilde tüketemediğimiz zaman çöpe gidiyor. Çöpe attığımız her gıdanın da bir açı doyurabileceğini bilmek gerekiyor. Tutumlu olmak lazım, israf haramdır. Dinimiz de bunu emrediyor zaten, bilim de aynı şeyi söylüyor. Dünya gerçekleri de aynı şeyi söylüyor. O yüzden tüketicilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. İkincisi, ‘tüketim zinciri içinde bu konuda çabalayan işletmeleri birazcık daha görsünler' istiyoruz. Bu işletmelerin belki de ürünlerini tercih ederek zincirin büyük halkasına onlar da destek olabilirler” şeklinde konuştu.

“Amacımız, sıfır gıda atığı kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırabilmek” diyen Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Yaşanur Kayıkcı ise şunları söyledi:

“Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gıda atığı daha çok tedarik zincirinin perakendeden önceki aşamalarında yani, üretim aşaması, çiftlikteki aşamalar, elle işleme, ambalajlama, nakliye ve gıdanın işlenmesi ve üretilmesi, daha sonrasında tekrar perakendeye gönderilmesiyle ilgili aşamalarda son derece fazla gıda atığının olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu tek başına incelenecek bir konu değil, tüm tedarik zincirinin geneline bakıp problemlerin nelerden kaynaklandığını ve bu problemleri giderebilmek için hangi çözüm yollarının olacağını ele almamız gerekiyor. Böylelikle de bu atığı bir şekilde tekrar ekonomiye geri kazandırmalıyız.”

Burak Altun