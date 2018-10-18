Liderler zirvesinde 2'nci gün

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin 1'inci gününde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit Anlaşması değerlendirildi. Bugün zirvenin 2'nci gününde Avrupa'nın liderleri Kuzey Afrika'dan gelen göçmen akımını durdurmak için yapılacak işbirliğinin detayları ve kapsamını görüşecek. Avrupalı liderler Afrika'dan göçmen akımını durdurmak için Orta Afrika bölgesinde kalkınmayı ve refah seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Liderlerin ajandasındaki 2'nci konu olan güvenlik meselesi kapsamında, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı işgal etmesi ve Rus Askeri İstihbaratının Hollanda merkezli Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne düzenlediği siber saldırı da görüşülecek.