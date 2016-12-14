Diğer
Kategoriler

Liderlerden ortak basın açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu teröre karşı ortak açıklama yaptı.

Liderlerden ortak basın açıklaması

14 Aralık 2016 13:08
Liderlerden ortak basın açıklaması - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizde son dönemde meydana gelen terör saldırılarını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir davet gönderdi. Yıldırım, davete icabet edeceklerini belirten iki liderle saat 10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün CHP Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile son zamanlarda terörle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldik ve bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık gerek CHP'de, gerek MHP'de, gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisinde devam etmektedir ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, kararda, yasal düzenlemelerde Sayın Genel Başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmişlerdir. Zira ülkemizin hem doğu, güneydoğuda, hem güney sınırlarımızdaki Suriye'de, Irak'ta devam eden terörle mücadele faaliyeti beka sorunudur, ülkemizin gelecek sorunudur. Burada içeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı olan Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğünün devam etmesi, milletimizin kardeşliğinin zarar görmemesidir. Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında gerek Suriye, gerek Irak'ta, gerekse yurt içinde konuları Sayın Genel Başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik, bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolasıyla bizleri bilgilendirdi. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Zaten bu uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, insanlık suçudur, teröre karşı hep beraber bütün vatandaşların ortak tavır takınması lazım ve bu konuda kendilerine düşüncelerimizi ifade ettik. Öneriler konusunda düşüncelerimizi aktardık. Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin tek başına çözeceği bir olay olmanın da ötesinde bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak soruna karşı ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim önayak oluyorsa bizler de destek vermek durumundayız. Umuyoruz Türkiye bu tür acı olaylardan süratle kurtulmuş olur" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine Türkiye'de acımasızca ve alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler terörle mücadelede kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun da uygulamalarının önümüzdeki günlerde görüleceği inancıyla Sayın Başbakana ve Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu konuşmalarının ardından tokalaştı.

Enise Vural

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç