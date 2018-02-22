Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ne yoğun ilgi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nün en önemli topluluklarından Metu Business Club ODTÜ İşletme Topluluğu'nun bu yıl gerçekleştirdiği ‘Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ yoğun ilgi gördü. Birçok öğrenciye iş fırsatı ve network ayrıcalığı tanıyan Kariyer Fuarı, sektörün öncü firmalarının birbirinden değerli üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla oldukça başarılı geçti. Yetkililerce etkinliğin, geçen yıllara nazaran ODTÜ’nün en geniş kapsamlı kariyer etkinliği olduğu düşünülüyor.

İş dünyasının tanınmış firmalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikteki konuşmacılar sırasıyla; Faruk Bahadır Açık, Nazmi Civil, Emir Taşar, Sinem Sandıkçı Gökçen, Kılıç Aslantürk, Mehmet Akif Koca, Yasemin Önenç, Kerem Özösken gibi kendi alanlarında deneyim sahibi kişiler, gençlere örnek olacak başarı hikayelerinden bahsettiler.

“Gençlere ilham kaynağı olmak istiyoruz”

17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin destekçisi ve sponsoru pek çok firma arasında yer alanlardan biri de genç girişimciler İrfan Akmehmet, Çağlar Paliç ve Mehmet Badi tarafından kurulan Biletbayi.com sitesi oldu.

Biletbayi.com'un Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akmehmet genç yaşta başlattığı online bilet projesi hakkında gençlere cesaret veren bilgilendirmelerinin ardından Biletbayi ailesinin günden güne büyüyüp markalaşmasındaki en önemli ipucunun yeniliklere hızlıca adapte olup, teknolojiyi yakından takip etmekten geçtiğini belirtti. Akmehmet, “Etkinliğin önümüzdeki yıllarda yine birçok gence ilham kaynağı olacağını ve gençlerin bu deneyimlerle birlikte kendi kariyerlerini oluşturmakta ciddi rol üstleneceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.