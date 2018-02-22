Diğer
Kategoriler

Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ne yoğun ilgi

İş dünyasıyla üniversite öğrencilerinin sıcak ilişkiler kurmasını sağlamak ve bu doğrultuda gerekli imkanı sağlayarak, öğrencileri iş yaşamına hazırlama amacıyla gerçekleştirilen Liderlik ve Kariyer Zirvesi yoğun ilgi gördü.

Liderlik ve Kariyer Zirvesine yoğun ilgi

22 Şubat 2018 15:36

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nün en önemli topluluklarından Metu Business Club ODTÜ İşletme Topluluğu'nun bu yıl gerçekleştirdiği ‘Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ yoğun ilgi gördü. Birçok öğrenciye iş fırsatı ve network ayrıcalığı tanıyan Kariyer Fuarı, sektörün öncü firmalarının birbirinden değerli üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla oldukça başarılı geçti. Yetkililerce etkinliğin, geçen yıllara nazaran ODTÜ’nün en geniş kapsamlı kariyer etkinliği olduğu düşünülüyor.

İş dünyasının tanınmış firmalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikteki konuşmacılar sırasıyla; Faruk Bahadır Açık, Nazmi Civil, Emir Taşar, Sinem Sandıkçı Gökçen, Kılıç Aslantürk, Mehmet Akif Koca, Yasemin Önenç, Kerem Özösken gibi kendi alanlarında deneyim sahibi kişiler, gençlere örnek olacak başarı hikayelerinden bahsettiler.

“Gençlere ilham kaynağı olmak istiyoruz”

17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin destekçisi ve sponsoru pek çok firma arasında yer alanlardan biri de genç girişimciler İrfan Akmehmet, Çağlar Paliç ve Mehmet Badi tarafından kurulan Biletbayi.com sitesi oldu.

Biletbayi.com'un Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akmehmet genç yaşta başlattığı online bilet projesi hakkında gençlere cesaret veren bilgilendirmelerinin ardından Biletbayi ailesinin günden güne büyüyüp markalaşmasındaki en önemli ipucunun yeniliklere hızlıca adapte olup, teknolojiyi yakından takip etmekten geçtiğini belirtti. Akmehmet, “Etkinliğin önümüzdeki yıllarda yine birçok gence ilham kaynağı olacağını ve gençlerin bu deneyimlerle birlikte kendi kariyerlerini oluşturmakta ciddi rol üstleneceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Liderlik ve Kariyer Zirvesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç