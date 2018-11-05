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Life Exclusive sonbahar sezonuna yeni sayısı ile merhaba dedi

Life Exclusive sonbahar sezonuna yeni sayısı ile merhaba dedi
Life Exclusive sonbahar sezonuna yeni sayısı ile merhaba dedi

"Tasarım Her Şeydir" sloganıyla birbirinden renkli başlıklara sahip Life Exclusive Dergisi’nin Sonbahar sayısı ile yayında.

Yaklaşık 6 yıllık bir yayın hayatı olan Life Exclusive Dergisi, “Tasarım Her Şeydir” mottosu ile birbirinden farklı haber başlıklarını okuyucuları ile paylaşıyor. Dergi haberi niteliği taşıyan başlıkları, gündeme yakın durarak inceleyen Life Exclusive'nin içeriğinde zanaat, sanat, moda, tekstil, life style özel biyografiler, global marka tasarımları, emlak yaşam dünyası, teknoloji, sağlık, geçmişin tozlu rafları, mekanlar, seyahat, kariyer, yaşam, mobilya ve dekorasyon dünyasından özel içerikler paylaşıyor. Dekorasyon dünyasının geleneksel iyi görsel, az içerik anlayışına alternatif bir yayın olarak insan yaşamını, emeği ve tasarımı markaja alan dergi, Sonbahar özel sayısı ile artık yayında.


Son dönem Survivor birincisi Ogeday Girişken'in özel röportajı bu sayıda

Modoko'nun genç ve masum ruhunu yansıtan özel bebe - genç konseptlerinde uzmanlaşan markalar, geleceğimiz için büyük bir önem taşıyan led sertifikalı yapılar, ayakkabının dahi çocuğu Safa Şahin'in birbirinden renkli ayakkabı tasarımları, şehrin en keyifli tasarım mekânlarından özel görüntüler, kürek sporundaki sayısız dereceleri ve son dönem Survivor birinciliği ile genç kızların ilgi odağı sporcu Ogeday Girişken özel röportajı sadece Life Exclusive Dergisi'nde.
 

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