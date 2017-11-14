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lifebox'dan telefon rehberini yedekleme özelliği

Bulut depolama servisi lifebox; fotoğraf, video ve görsellerin yanı sıra, telefon rehberinin de güvenle saklanmasını sağladığını açıkladı.

lifeboxdan telefon rehberini yedekleme özelliği

14 Kasım 2017 10:25

Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli depolama platformlarından lifebox, fotoğraf, video ve görsellerin yanı sıra, telefon rehberinin de güvenle saklanmasını sağladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; rehber yedekleme özelliği kullanılarak rehberde kayıtlı olan numaraların silinme ihtimaline karşı önem alınabiliyor. Ayrıca telefon değişikliği sırasında en büyük ihtiyaçlardan biri olan rehber bilgilerini yeni telefona taşıma sorunu da lifebox ile kolayca çözülüyor. lifebox uygulamasını download eden kullanıcılar, tek tık ile tüm telefon rehberini yedekliyor, kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor. Üstelik kullanıcılar rehber yedeği için saklama alanı kotasından tükenmeden kullanım yapabiliyor.

Yapılan açıklamada; bünyesinde 1,5 milyardan fazla dijital içeriği barındıran lifebox’ın rehber yedekleme özelliğiyle kullanıcılar telefonlarındaki tüm rehberi güvenle bu saklama alanına yedekleyebiliyorlar. Telefon rehberlerini diledikleri zaman telefona geri yükleyebiliyorlar. Ayrıca lifebox’a yükledikleri rehber bilgilerini webden görüntüleyip bilgisayara indirebiliyorlar. lifebox’ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5 GB saklama alanı hediye ediliyor. 

 

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