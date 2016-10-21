Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi sonucunda sadece 3 puan toplayan ve ligin son sırasında yer alan Antalyaspor’da pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-beyazlıların antrenmanı öncesi Antalyalı iş adamı Hilmi Şahin ve taraftarlar takımın kötü gidişattan kurtulması için Hasan Subaşı Tesisleri’nde kurban kesti. Kesilen kurbanın kanı bütün futbolcuların kramponlarına sürüldü.

Kurban kestiren Antalyalı iş adamı Hilmi Bulut, “Üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak için kurbanımızı kestik. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan iş adamı Hilmi Bulut ve taraftarlar bir süre geçtiğimiz hafta takımın başına geçen deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Çalımbay, sahaya geçerek takımının antrenmanına katıldı.

Adem Akalan



