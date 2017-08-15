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Ligde sadece 3 takım gol yemedi

Süper Lig'in ilk haftası geride kalırken 9 maçın yalnızca 2'si beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan takım sayısı 3'te kaldı.

Ligde sadece 3 takım gol yemedi

15 Ağustos 2017 12:56

TFF Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftası geride kaldı. Ligin açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, kapanışı ise Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray yaptı. Geride kalan 9 karşılaşmada yalnızca 2 beraberlik çıktı. Ligin yeni takımı Göztepe, seyircisinin olmadığı maçta Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği de Karabükspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk haftasında ev sahibi takımlar puanları topladı. Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı önünde çıktığı maçlarda galibiyete uzanmayı başardı. İlk haftada deplasmanda kazanan tek takım ise Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'le geçmeyi bildi. İlk haftada kalesini gole kapatan takım sayısı ise sadece 3 oldu. Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Sivasspor'u taraftarı önünde 1-0'la geçen Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başarın son şampiyon Beşiktaş, ligin haftasında kalesinde gol görmeyen takımlar oldu. 

Bozhan Memiş

Etiketler: göl, süper lig


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