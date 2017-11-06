Ligde usta-çırak haftası

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan iki karşılaşma eski ortakların mücadelesine sahne oldu. Geçtiğimiz sezon aynı takımda omuz omuza mücadele eden ve tek bir hedef için uğraş veren teknik direktörler, bu kez farklı takımlarda ayrı hedefler için karşılaştı. 3 sezon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve 2017-2018 sezonunda kariyerinde yeni bir sayfa açarak Göztepe'nin başına gelen Tamer Tuna, dün akşam oynanan maçta eski hocasının rakibi oldu. İzmir'de oynanan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu topladığı 17 puanla 8. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle elde ettiği 21 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

Usta ile çırak mücadelesinin yaşandığı diğer maç ise E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesi oldu. 2014'ten bu yana Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, ligde 7 hafta geride kalmışken gelecek hedefleri doğrultusunda Malatya ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 11. haftasında da Avcı ve Bulut, iki ayrı camianın teknik direktörü olarak 3 puan için ter döktü. Bu zorlu müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla İstanbul temsilcisi oldu. Erol Bulut'un takımı 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucu 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Medipol Başakşehir de 7 galibiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 23 puan aldı ve 11. haftayı 2. sırada geride bıraktı.

Uygar Aydın