Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversiteli kurtarıldı

Ankara’dan tatil için Fethiye'ye gelen Ahmet Sadık Aras (20), Ömer Faruk Güler (20) ve İbrahim Güler (20) sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi’nden başlayan tarihi Lilkya Yolu’ndan yürüyüşe çıktı. Likya Yolu üzerinden Kabak Koyu’na gitmek isteyen üç arkadaş, havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Yönlerini bulmak için bir süre uğraşan 3 öğrenci başaralı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekip öğrenciler ile iletişim kurarak bulundukları konumu ekiplere yolladı. Yaklaşık 1 saat yürüyüşün ardından öğrencilere ulaşan ekipler, gençlere su ve bisküvi verdi.

Kaybolan öğrencilerden Ahmet Aras; "Arkadaşlar ile Ankara'dan geldik Likya yoluna yürümek istedik. Araştırdık güzel yer olduğunu gördük. Fakat pişman olduk. Yürüyüşün son 1-2 kilometresine göre iyidi fakat sarp bir yere geldik kaybolduk" dedi.

İbrahim Güler, yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını,yürüyüş sırasında sularının bittiğini, çok sarp alanlar olduğu için yardım istediklerini söyledi. Güler, “Yükümüz de sanırım biraz ağır. Çok sarp alanlar da olduğu için kendimizi riske atmak istemedik. Bir yere düşer, telefon da çekmeyebilir diye düşündük ve yardım istedik.” dedi. Ömer Faruk Güler ise kendilerini kurtaran UMKE’ye teşekkür etti.

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar;"Likya yolunda 3 gencin kaybolduğunu ihbarı geldi. Ekip olarak yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından irtibata geçtik. Gençleri bulduğumuz suları bitmişti, su ve gıda takviyesi yaptık. Sağlık durumları iyi" dedi.

Murat Yalçın