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Limak Enerji, CLK'dan ayrıldı

Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe faaliyet gösteren CLK Enerji yeni hisse dağılım yapılanmasına girdiğini ve bu kapsamda Limak Enerji şirketinin CLK'dan ayrıldığını duyurdu.

Limak Enerji, CLKdan ayrıldı

28 Ekim 2016 18:39

Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe faaliyet gösteren CLK Enerji yeni hisse dağılım yapılanmasına girdiğini ve bu kapsamda Limak Enerji şirketinin CLK'dan ayrıldığını duyurdu. CLK Enerji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe Boğaziçi, Uludağ, Akdeniz ve Çamlıbel dağıtım ve perakende şirketlerinin üst çatısı olan CLK Enerji, farklı stratejilere odaklanabilmek için hisseleri yeniden yapılandırma kararı aldı. Buna göre ilgili kreditör kuruluşlar, EPDK, Rekabet Kurumu ve diğer izinlerin alınmasının ardından Limak, Uludağ EDAŞ ve Uludağ Perakende şirketlerindeki Cengiz ve Kolin hisselerini devralacak. Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel EDAŞ ve perakende şirketlerinde ise Cengiz ve Kolin şirketleri, Limak’a ait hisseleri devralacak". 

Etiketler: CLKdan ayrıldı, Limak Enerji


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