Limak Enerji ve Pisano'dan işbirliği

2012 yılından bu yana Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren Limak Enerji, 3 milyonun üzerinde müşterisinin memnuniyetini gerçek zamanlı ölçmek amacıyla yeni nesil müşteri deneyimi yönetim platformu Pisano ile işbirliği yaptı. Yapılan bilgilendirmede; her işlem sonrası memnuniyeti ölçüp anlık olarak edindiği geri bildirimleri iş süreçlerinin geliştirilmesinde kullanan Limak Enerji, her gün yaklaşık 30 bin müşterisiyle Pisano’nun SMS kanalı üzerinden iletişim kuruyor.

"Rekabette arayı açmanın yolu, müşteri deneyiminden geçiyor"

Enerji sektöründe müşteri deneyimi uygulamalarında öncü şirket olduklarını ifade eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Alp Arı, "Şirket olarak müşteri memnuniyetini çok önemsiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla Pisano ile başlayan iş birliğimiz sayesinde günde ortalama 30 bin müşterimizin memnuniyetini ölçüyoruz. Ekibimizin bir üyesi gibi çalışan Pisano’nun, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş raporlama özelliği ve sunduğu anlık çözümler ile saha ekibimizi çok daha etkili bir şekilde yönetebiliyoruz. Elde ettiğimiz iç görüler ve gerçek zamanlı memnuniyet seviyesi analizleri sayesinde şubelerimizi, temsilcilerimizi ve iş süreçlerimizi daha verimli kurguluyoruz. Bu projeyle şirket olarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum".

Rekabetçi piyasa koşullarında bir adım öne çıkmanın yolunun, müşteri deneyiminin yönetilmesinden geçtiğini ifade eden Pisano CEO’su Özkan Demir ise "Özelleştirmenin ardından enerji sektörü, müşteri deneyiminin gelirler üzerinde doğrudan etkisi olduğunu hissetmeye başladı ve müşterisini tanıması gerektiğini fark etti. Araştırmalar da bu durumu kanıtlıyor. Müşteri deneyimine yatırım yapan şirketlerin yüzde 84’ü gelirlerinde artış yaşıyor. Şirketi, enerji sektörü için geliştirdiğimiz projeler kapsamında ilk görüştüğümüz ve aynı vizyonu paylaştığımız şirketlerden biri. Geliştirdiğimiz proje kapsamında müşterilerin her işlemi sonrasında onlara bir SMS göndererek gerçekleştirdikleri işlem ve markayla ilgili genel deneyimlerini soruyoruz. İşleme dair bilgileri, müşteri deneyim verilerine ekleyerek, şirketin günlük operasyonunda kullanabileceği iç görüler üretiyoruz. Sektörün öncü ve inovatif şirketlerinden birisiyle bir ilki gerçekleştirmek, bizim için gurur verici. Limak Enerji'nin müşteri memnuniyeti ve iletişime bu derece özen göstermesi, enerji sektörünün bu alandaki gelişimi açısından da büyük önem taşıyor".