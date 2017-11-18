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Limanda denize araç düştü: 1 kayıp

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde liman içerisinde denize araç düştü. Aracın içerisindeki 4 kişiden 3'ü liman görevlilerince kurtarılırken, bir kişinin arama çalışmaları halen devam ediyor.

Limanda denize araç düştü: 1 kayıp

18 Kasım 2017 21:44

Bandırma Çelebi Limanı'nda demirli büyükbaş hayvan yüklü bir gemi için limana gelen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç denize düştü. Denize düşen araca hemen müdahale edilerek liman görevlileri tarafından denizden çıkarılan Mustafa Karakaya (33), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (68) adlı kişiler çağrılan ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen kayıp kişinin bulunması için Bandırma itfaiyesi ve Çelebi Bandırma kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda limana ait iki römorkör de deniz yüzeyinde arama yapıyor. 

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: balıkesir, Bandırma

 

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