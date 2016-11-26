Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dikkat çeken turizm bölgelerinden olan ve özellikle Arap turistlerin mekanı olan 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezon geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından kapanmıştı.

Orman içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip ve yaz ayları boyunca yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında bulunan ve bölgeye adını veren Limni Gölü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Gümüşhane’nin önemli turizm alanlarından birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, göl yüzeyinin yüzde 90’lık kısmının buz tutmasının ardından macera amaçlı arazi tipi araçlarla bölgeye giden vatandaşlar ise buz tutan gölün üzerinde yürüdü.

Yürüyen helallik aldı

Bu anı cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların dikkatli ve temkinli davrandığı, göl yüzeyinde yürüyen arkadaşına çok ileriye doğru gitmemesi telkininde bulunduğu gözlenirken, yürüyüş öncesi helalleşmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşının kendisine yüzme bilmediğini beyan etmesine rağmen cesaretli bir şekilde göl yüzeyinde yürüyen vatandaşın cep telefonunu her ihtimale karşı arkadaşına vermesi ise dikkat çeken başka bir unsur oldu.

Recep Ergin

