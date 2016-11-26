Diğer
Kategoriler

Limni Gölü buz tuttu

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan Limni Gölü'nün yüzeyi geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte buz tuttu.

Limni Gölü buz tuttu

26 Kasım 2016 09:15
Limni Gölü buz tuttu - Tıkla İzle

Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dikkat çeken turizm bölgelerinden olan ve özellikle Arap turistlerin mekanı olan 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezon geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından kapanmıştı.

Orman içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip ve yaz ayları boyunca yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında bulunan ve bölgeye adını veren Limni Gölü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.
Gümüşhane’nin önemli turizm alanlarından birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, göl yüzeyinin yüzde 90’lık kısmının buz tutmasının ardından macera amaçlı arazi tipi araçlarla bölgeye giden vatandaşlar ise buz tutan gölün üzerinde yürüdü.

Yürüyen helallik aldı
Bu anı cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların dikkatli ve temkinli davrandığı, göl yüzeyinde yürüyen arkadaşına çok ileriye doğru gitmemesi telkininde bulunduğu gözlenirken, yürüyüş öncesi helalleşmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşının kendisine yüzme bilmediğini beyan etmesine rağmen cesaretli bir şekilde göl yüzeyinde yürüyen vatandaşın cep telefonunu her ihtimale karşı arkadaşına vermesi ise dikkat çeken başka bir unsur oldu. 

Recep Ergin
 

Etiketler: buz, göl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç