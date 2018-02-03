Limon değerleneceği güne kadar yatağa giriyor

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini tek başına gerçekleştiren Mersin'in Erdemli ilçesinde 350-400 bin ton aralığında beklenen rekoltenin ancak yüzde 50'si hasat edildi. Hasat edilen limonunda yüzde 25'i 'dinlenme' ve 'yatak' şeklinde depolara alındı.

Havanın yağışlı gitmesinin ve beklenenin altında ihracatın limon fayatını etkilediğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Bu yıl Erdemli'de limonda 350- 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Limonlar bu yıl kaliteli ve çok güzel. Sezon başında yaklaşık 2 TL 20 kuruş, 2 TL 30 kuruştan gitmekteydi. İhracatın azlığı ve hava şartlarının yağmurlu gitmesinden dolayı limonlarımız hasat edilemedi. İhracat var ama istediğimiz seviyede değil" dedi.

"Rekoltenin yarısı dalında hasadı bekliyor"

Limonun yaklaşık olarak yüzde 50'sinin hasat edildiğini, yüzde 50'sinin ise halen hasadının sürdüğünü aktaran Şahin, "Hasat edilen bu yüzde 50'nin ise yüzde 25'i depolara saklama dediğimiz 'yatak' ya da 'dinlenme' şeklinde yapılmıştır. Şuan halen yüzde 50 oranında dalda limon bulunmaktadır, hasat edilmemiş. Limon fiyatı da düştü. Beklediğimiz ihracat olursa fiyatların artacağını bekliyoruz. Yaklaşık yüzde 50 oranında dalında kesilmemiş limon bulunmaktadır. Çiftçilerimizin beklentisi de limonlarını kesip, hasat edip, bekletme ve dinlenme şeklinde yapıp ileri ki dönemlerde, limonun az olduğu dönemlerde değerlendirmek ve piyasaya sürmek istiyorlar. Bunun içinde limonu kesip yatak yapıyorlar, dinlenme şeklinde değerlendirmek istiyorlar" diye konuştu.

"Dinlenen limon daha sulu ve aroması daha güzel oluyor"

Yatak ve dinlenme limonun bir süre bekledikten sonra değerlendirildiğini ifade eden Şahin, "Yatağa alınan limon 3 ay 5 ay sonra limonun az olduğu dönemlerde ve ihracatın olduğu dönemlerde iç piyasaya sürülüyor, ihracat olduğunda da ihracata veriliyor. Piyasada bu şekilde değerlendiriliyor. Dinlenmeye alınan limonlarımız 3-5 ay bekletildikten sonra aroması ve kalitesi bozulmamaktadır. Dinlendikten sonra daha sulu ve güzel bir şekilde kendine gelmektedir. İç piyasa da ve ihracatta daha güzel satılmaktadır" şeklinde konuştu.

Ahmet Duman adlı üreticide, "Limonumuz sezon başında 2 TL idi. Şimdi 2 TL'nin altına düşünce limonumuzu depolamaya aldık. İleri bir tarihte fiyatlar artarsa daha iyi bir kazanç elde etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Zöhre Gürsoy da, "Fiyatlar düşünce yatak yapıyoruz. İleri tarihlerde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Yatak limon değerlenmiş olur bizde faydalanırız" dedi.

Limonun kilo maliyetiyle ilgili bilgi veren Erdemli Ziraat Odası Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Aydın Çiftçi ise "İlçemizde yetiştirilen limonun 75-80 kuruş maliyeti olmaktadır. Şuan ki piyasa değeri 1,5 TL'dir. Çiftçilerimiz ileride para eder mi diye limonu yatağa almaktadır. Çiftçilerimiz limonu ileride daha iyi bir fiyata satmak için beklenti içinde" şeklinde konuştu.