En çok limon ihraç edilen Rusya’nın yasakları kaldırmasıyla Türkiye limon üretiminin yüzde 65’ini karşılayan Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçilerin yüzleri gülmeye başladı. İlçede çiftçiler daha şimdiden Putin’in sıcak mesajla ’ekşi limonu tatlandırdığı’ yorumunu yapıyor. Firmalar ise ihracatlık limonu 1 lira 20 kuruştan almaya başladı. Çiftçi temsilisi Mustafa Yılmaz, limondan beklentinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl limonun kilogram maliyeti yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinden olumlu neticeler çıktı. Bunun ise limon piyasasına olumlu şekilde yansıyacağını umut ediyoruz. Limonun bu yıl bu olumlu hava dolayısıyla ekşi değil tatlı olacağını umut ediyoruz" dedi.

Yılmaz, Putin’in sıcak mesajından sonra çiftçilerin yüzünün gülmeye başladığını ve alımların daha da artacağına inandıklarını söyledi. Yöre çiftçilerinden Adnan Yalman da önceki yıllara göre daha iyi bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz. Putin’in sözlerinden sonra ekşi limonumuz bile tatlandı. İnşallah bizim de cebimize tatlı tatlı güzel paralar girecek. Çiftçi mutlu olacak" diye konuştu.

İhracatla Türk halkının daha da sevineceğini belirten Ergün Ersin de üretimin ve piyasanın önünün açılacağını dile getirerek, "Bundan Türk halkı, işçimiz, çiftçimiz faydalanacak" dedi. Bazı çiftçiler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız uçak krizi yaşadığımız Putin’i ülkemize davet etti. Ne kadar güzel. Şimdi limonumuz da para edecek, bütün mallarımız ihraç edilecek. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan" diye konuştu. Limonda çalıştığını ve geçimini sağladığını belirten bir işçi kadın da, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Piyasayı yükseltti. İş güzel, çalışmak güzel, piyasa güzel, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Yıllara göre 350 bin ton ile 500 bin ton arasında limon rekoltesine sahip Erdemli’de ihracat firmaları limonun kilosunu 1 lira 20 kuruştan alıyor. Üreticiler, Putin etkisinin önümüzdeki günlerde piyasaları daha da hareketlendireceği ve fiyatları yükseltebileceğini umut ediyor.